Українців попросили не їхати у регіони Італії, де стався землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Посольство України попросило українців тимчасово утриматися від поїздок у регіони Італії, де стався землетрус. Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України у Twitter, передає УНН.
“Посольство України просить українців тимчасово утриматися від поїздок у регіони Італії, де 18.01.17 стався землетрус”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у посольстві уточнюють інформацію про наслідки землетрусу в Італії.
Нагадаємо, три інтенсивні і тривалі землетруси з магнітудою більше 5 сталися в районі італійської столиці Риму.
Посольство України просить українців тимчасово утриматися від поїздок у регіони #Італія,де 18.01.17 стався #землетрус.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 18 января 2017 г.