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Украинцев попросили не ехать в регионы Италии, где произошло землетрясение

Украинцев попросили не ехать в регионы Италии, где произошло землетрясение

Киев • УНН

 • 7823 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Посольство Украины попросило украинцев временно воздержаться от поездок в регионы Италии, где произошло землетрясение. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter, передает УНН.

"Посольство Украины просит украинцев временно воздержаться от поездок в регионы Италии, где 18.01.17 произошло землетрясение", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в посольстве уточняют информацию о последствиях землетрясения в Италии.

Напомним, три интенсивных и длительных землетрясения с магнитудой более 5 произошло в районе итальянской столицы Рима.

Посольство Украины просит украинцев временно воздержаться от поездок в регионы #Италия, где 18.01.17 произошло #землетрясение.

- Украинцам в мире (@UkrZaKordonom) 18 января 2017 г.

Украинские Национальные Новости

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