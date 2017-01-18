Украинцев попросили не ехать в регионы Италии, где произошло землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Посольство Украины попросило украинцев временно воздержаться от поездок в регионы Италии, где произошло землетрясение. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Twitter, передает УНН.
"Посольство Украины просит украинцев временно воздержаться от поездок в регионы Италии, где 18.01.17 произошло землетрясение", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в посольстве уточняют информацию о последствиях землетрясения в Италии.
Напомним, три интенсивных и длительных землетрясения с магнитудой более 5 произошло в районе итальянской столицы Рима.
Посольство Украины просит украинцев временно воздержаться от поездок в регионы #Италия, где 18.01.17 произошло #землетрясение.- Украинцам в мире (@UkrZaKordonom) 18 января 2017 г.