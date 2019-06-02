Українців попередили про погіршення погодних умов
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. У більшості центральних, північних та Харківській областях сьогодні місцями очікуються грози. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
"За даними УкрГідрометцентру, 2 червня у більшості центральних, північних та Харківській областях місцями грози, на Сумщині, Харківщині, Черкащині, Полтавщині подекуди град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Україну йде похолодання.
При цьому, на українців у червні не насувається жодна магнітна буря.
Також українців попередили про можливе погіршення самопочуття через погоду.