Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. В большинстве центральных, северных и Харьковской областях сегодня местами ожидаются грозы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По данным УкрГидрометцентра, 2 июня в большинстве центральных, северных и Харьковской областях местами грозы, в Сумской, Харьковской, Черкасской, Полтавской град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине идет похолодание.
При этом, на украинцев в июне не надвигается ни одна магнитная буря.
Также украинцев предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды.