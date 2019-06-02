Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий

"По данным УкрГидрометцентра, 2 июня в большинстве центральных, северных и Харьковской областях местами грозы, в Сумской, Харьковской, Черкасской, Полтавской град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине идет похолодание.

При этом, на украинцев в июне не надвигается ни одна магнитная буря.

Также украинцев предупредили о возможном ухудшении самочувствия из-за погоды.