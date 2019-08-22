Українців попередили про найвищий рівень пожежонебезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. В Україні у четвер, 22 серпня, очікується найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"22 серпня у центральних, східних, південних, північних, Хмельницькій, Тернопільській та Рівненській областях надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - вказали синоптики.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, в Україні 22 серпня до 36 градусів тепла.