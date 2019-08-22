Украинцев предупредили о самом высоком уровне пожароопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Украине в четверг, 22 августа, ожидается самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"22 августа в центральных, восточных, южных, северных, Хмельницкой, Тернопольской и Ровенской областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - указали синоптики.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, в Украине 22 августа до 36 градусов тепла.