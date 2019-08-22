Украинцев предупредили о самом высоком уровне пожароопасности

"22 августа в центральных, восточных, южных, северных, Хмельницкой, Тернопольской и Ровенской областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - указали синоптики.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, в Украине 22 августа до 36 градусов тепла.