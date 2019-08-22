В Україні сьогодні до 36 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. В Україні у четвер, 22 серпня, очікується погода переважно без опадів, повітря вдень місцями прогріється до 36 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"22 серпня вночі на заході країни, вдень на півночі Лівобережжя місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів", - повідомили синоптики.
Вітер переважно північний, 5-10 м/с.
Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 28-33°, у південних областях до 36°, в західних, більшості північних і Вінницькій областях 23-28°.
Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода на День Незалежності.