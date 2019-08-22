В Украине сегодня до 36 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Украине в четверг, 22 августа, ожидается погода преимущественно без осадков, воздух днем местами прогреется до 36 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"22 августа ночью на западе страны, днем на севере Левобережья местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.
Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22°; днем 28-33°, в южных областях до 36°, в западных, большинстве северных и Винницкой областях 23-28°.
Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода на День Независимости.