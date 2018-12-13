Українців немає серед постраждалих та загиблих у Туреччині - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. За попередньою інформацією українців немає серед постраждалих та загиблих у аварії на залізниці у Туреччині. Про це в коментарі УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.
"За попередньою інформацією, українців немає серед загиблих і постраждалих унаслідок аварії потяга в Туреччині", - повідомив він.
Губернатор Анкари Васіп Шахін назвав причину аварії: швидкісний поїзд врізався в спеціальний рухомий склад для контролю шляхів.
Швидкісний пасажирський поїзд Анкара-Конья у четвер, 13 грудня, врізався у надземний пішохідний перехід на станції Маршандіз у районі Єнімахалле. У результаті два вагони зійшли з рейок і перекинулися. Внаслідок удару частина надземного переходу обрушилася на вагони.
Прокуратура Анкари почала розслідування аварії швидкісного поїзда.
У результаті аварії 9 людей загинуло, 47 постраждали.