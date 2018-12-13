Украинцев нет среди пострадавших и погибших в Турции - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. По предварительной информации украинцевнет среди пострадавших и погибших в аварии на железной дороге в Турции. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.
"По предварительной информации, украинский нет среди погибших и пострадавших в результате аварии поезда в Турции", - сообщил он.
Губернатор Анкары Васип Шахин назвал причину аварии: скоростной поезд врезался в специальный подвижной состав для контроля путей.
Скоростной пассажирский поезд Анкара Конья в четверг, 13 декабря, врезался в надземный пешеходный переход на станции Маршандиз в районе Енимахалле. В результате два вагона сошли с рельсов и перевернулись. В результате удара часть надземного перехода обрушилась на вагоны.
Прокуратура Анкары начала расследование аварии скоростного поезда.
В результате аварии 9 человек погибли, 47 пострадали.