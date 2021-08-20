Українці зможуть їхати до ЄС з COVID-сертифікатом після того, як у додатках з’явиться оновлена версія “Дії”

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“Сьогодні вже о 10:00 ми приєдналися до Європейського Союзу технічно, після того, як було опубліковано рішення. Тепер ми зможемо приймати громадян європейських країн, перевіряти на кордоні дійсність європейських документів. І після того, як Play Маркет і App Store оновлять нову версію “Дії” після приєднання, українці зможуть встановити “Дію”, згенерувати ковідний сертифікат, і подорожувати до європейських країн”, - заявив Федоров.

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Федоров наголосив, що при плануванні подорожі дуже важливо враховувати те, що наразі додаток оновлюється, і його оновлення може зайняти від декількох годин до декількох днів.

“Тому дуже важливо при плануванні подорожі спиратися на інформацію Міністерства закордонних справ, на інформацію Міністерства охорони здоров’я, тому що є технічні речі. Оновлення може зайняти кілька годин, або кілька днів. І інформація оновлюється, нові версії з’являються. Тому, потрібно ще кілька днів для того, щоб всі українці отримали оновлену версію, це залежить від Google та Apple”, - додав міністр.

Додамо

В Офіційному журналі Європейського Союзу опубліковано рішення Єврокомісії про визнання українських COVID-сертифікатів в додатку “Дія”. Відтепер COVID-сертифікати, видані в Україні, будуть прийматися в ЄС на тих же умовах, що і цифрові сертифікати Євросоюзу.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Європейський Союз офіційно визнав, що українські сертифікати про вакцинації від COVID-19 в додатку “Дія” відповідають європейським.