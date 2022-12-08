Українці за місяць уп'ятеро частіше купували старі легковики, ніж нові
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У листопаді 14,9 тис. вживаних легковиків поповнили автопарк України, що майже уп'ятеро більше, ніж нових легкових авто за той же місяць, повідомляє асоціація "Укравтопром", пише УНН.
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"За минулий місяць українці зареєстрували 14,9 тис. вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону. Таке поповнення українського автопарку вживаними легковиками майже уп’ятеро перевищило листопадовий ринок нових", - повідомили в асоціації.
Деталі
Показник листопада щодо вживаних авто на 1% менше, ніж у жовтні поточного року та майже вчетверо менше у порівнянні з торішнім показником, повідомляє Укравтопром.
При цьому зазначається, що у листопаді українці придбали 3090 нових легковиків. Проти попереднього місяця реєстрації нових авто зменшились майже на 2%, а у порівнянні з листопадом 2021 року скоротились у 2,8 раза. Титул бестселера місяця отримав кросовер Renault Duster.
Найпопулярнішим б/в авто у листопаді став Renault Megane. Упродовж місяця на українські номери перейшли 1028 авто цієї моделі. Другий результат у Volkswagen Golf – 994 шт. На третьому місці Volkswagen Passat – 709 шт. Також у ТОП-5 місяця увійшли Skoda Octavia (701 шт.) та Ford Focus (396 шт.).
"Усього з січня по листопад 2022 року українські номери отримали 372,5 тис. вживаних машин, завезених з інших країн, що на 21% менше ніж торік", - вказали в Укравтопромі.
При цьому всього за 11 місяців 2022 року українці придбали і поставили на облік 34 тис. нових легкових авто, що у 2,7 раза менше, ніж за аналогічний період 2021 року.
Доповнення
Імпорт легкових авто в Україну за рік скоротився в 3,6 раза.