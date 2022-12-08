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Украинцы за месяц в пять раз чаще покупали старые легковушки, чем новые

Украинцы за месяц в пять раз чаще покупали старые легковушки, чем новые

Киев • УНН

 • 693779 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В ноябре 14,9 тыс. подержанных легковушек пополнили автопарк Украины, что почти в пять раз больше новых легковых автомоюилей за тот же месяц, сообщает ассоциация "Укравтопром", пишет УНН.

Цитата

"За прошлый месяц украинцы зарегистрировали 14,9 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы. Такое пополнение украинского автопарка подержанными легковушками почти в пять раз превысило ноябрьский рынок новых", - сообщили в ассоциации.

Детали

Показатель ноября по подержанным автомобилям на 1% меньше, чем в октябре текущего года и почти в четыре раза меньше по сравнению с прошлогодним показателем, сообщает Укравтопром.

При этом отмечается, что в ноябре украинцы приобрели 3090 новых легковушек. Против предыдущего месяца регистрации новых авто уменьшились почти на 2%, а по сравнению с ноябрем 2021-го сократились в 2,8 раза. Титул бестселлера месяца получил кроссовер Renault Duster. 

Самым популярным б/у авто в ноябре стал Renault Megane. В течение месяца на украинские номера перешли 1028 автомобилей этой модели. Второй результат у Volkswagen Golf – 994 шт. На третьем месте Volkswagen Passat –709 шт. Также в ТОП-5 месяца вошли Skoda Octavia (701 шт.) и Ford Focus (396 шт.).

"Всего с января по ноябрь 2022 года украинские номера получили 372,5 тыс. подержанных машин, завезенных из других стран, что на 21% меньше, чем в прошлом году", - указали в Укравтопроме.

При этом всего за 11 месяцев 2022 года украинцы приобрели и поставили на учет 34 тыс. новых легковых автомобилей, что в 2,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Дополнение

Импорт легковых авто в Украину за год сократился в 3,6 раза.

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