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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Імпорт легкових авто в Україну за рік скоротився в 3,6 раза

Імпорт легкових авто в Україну за рік скоротився в 3,6 раза

Київ • УНН

 • 960567 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. У ІІІ кварталі 2022 року в Україну було імпортовано 53,3 тисячі легкових автомобілів, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року менше в 3,6 раза. Про це повідомляє Укравтопром, передає УНН.

Деталі

За підсумками ІІІ кв. 2022 року в Україну, в режимі імпорту, було ввезено 53,3 тис. легкових авто, загальна митна вартість яких становила 641,5 млн дол. У порівнянні з ІІ кв. поточного року імпорт легковиків скоротився в 4,3 раза,
а проти аналогічного періоду минулого року в 3,6 раза, вказують в асоціації.

Падіння імпорту пояснили скороченням кількості ввезення вживаних авто (через закінчення дії їх пільгового розмитнення) до 43,1 тис. од.

Проти ІІІ кв. 2021 року, за повідомленням, імпорт вживаних легковиків зменшився на 74%, а у порівнянні з ІІ кв. 2022 року - на 81%.

Водночас, ввезення нових автомобілів проти ІІІ кв. 2021 року скоротилось, як вказано, на 63%, а проти ІІ кв. поточного року навіть збільшилось – у 2,2 раза.

Нагадаємо

Ринок легкових авто в Україні просів у два з половиною рази.

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