Импорт легковых автомобилей в Украину за год сократился в 3,6 раза

Детали

По итогам ІІІ кв. 2022 года в Украину в режиме импорта было ввезено 53,3 тыс. легковых авто, общая таможенная стоимость которых составила 641,5 млн долл. По сравнению с ІІ кв. текущего года импорт легковых автомобилей сократился в 4,3 раза, а относительно аналогичного периода прошлого года в 3,6 раза, указывают в ассоциации.

Падение импорта объяснили сокращением количества ввоза подержанных авто (по окончании действия их льготного растаможивания) до 43,1 тыс. ед.

Относительно ІІІ кв. 2021 года, по сообщению, импорт подержанных легковых автомобилей уменьшился на 74%, а по сравнению с ІІ кв. 2022 года – на 81%.

В то же время, ввоз новых автомобилей против ІІІ кв. 2021 года сократился, как указано, на 63%, а относительно ІІ кв. текущего года даже увеличился – в 2,2 раза.

Напомним

Рынок легковых автомобилей в Украине просел в два с половиной раза.