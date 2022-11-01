Ринок легкових авто в Україні просів у два з половиною рази

Деталі

У жовтні на ринку нових легкових авто було зареєстровано трохи більше ніж 3,1 тис. продажів. Відносно попереднього місяця реєстрації нових легковиків в Україні зменшились на 8%, а у порівнянні з жовтнем 2021 року скоротились у два з половиною рази.

Найпопулярнішою маркою на ринку залишається TOYOTA. У жовтні в Україні було зареєстровано 665 нових автомобілів цієї японської марки. Відносно вересня поточного року, попит на нові Тойоти зменшився на 1%, а у порівнянні з жовтнем 2021 року – майже вдвічі.

Другий результат у SKODA – 326 автівок, що на 4,5% більше вересневого показника марки та лише на 3% менше, ніж у жовтні минулого року.

Також серед лідерів продажів RENAULT – 270 реєстрацій за місяць (+72% відносно до вересня 2022 року і -71% до жовтня 2021 року), KIA – 269 (+22% та -60% відповідно) і MERCEDES-BENZ – 230 (+26%, -17%).

Бестселером місяця став автомобіль TOYOTA RAV4. Цей кросовер впродовж жовтня вибрали 300 покупців.

Усього з січня по жовтень 2022 року українці придбали і поставили на облік 30,9 тис. нових легкових автомобілів, що на 63% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Нагадаємо

Відомий автоблогер, волонтер та президент ГО «Київ автомобільний» Олексій Мкртчян розповів, як швидко заправити авто на АЗК під час повітряної тривоги, коли в цьому є критична необхідність.