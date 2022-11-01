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Рынок легковых автомобилей в Украине просел в два с половиной раза

Рынок легковых автомобилей в Украине просел в два с половиной раза

Киев • УНН

 • 341892 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В октябре в Украине было зарегистрировано 3,1 тыс. новых автомобилей, что в два с половиной раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ассоциация украинских автомобилепроизводителей «Укравтопром», передает УНН.

Детали

В октябре на рынке новых легковых авто было зарегистрировано чуть более 3,1 тыс. продаж. Относительно предыдущего месяца регистрации новых легковушек в Украине уменьшились на 8%, а по сравнению с октябрем 2021 года сократились в два с половиной раза.

Самой популярной маркой на рынке остается TOYOTA. В октябре в Украине было зарегистрировано 665 новых автомобилей этой японской марки. Относительно сентября текущего года, спрос на новые Тойоты уменьшился на 1%, а по сравнению с октябрем 2021 года – почти вдвое.

Второй результат у SKODA – 326 автомобилей, что на 4,5% больше сентябрьского показателя марки и лишь на 3% меньше, чем в октябре прошлого года.

Также среди лидеров продаж RENAULT – 270 регистраций за месяц (+72% относительно сентября 2022 года и -71% к октябрю 2021 года), KIA – 269 (+22% и -60% соответственно) и MERCEDES-BENZ – 230 (+26%, -17%).

Бестселлером месяца стал автомобиль TOYOTA RAV4. Этот кроссовер в течение октября выбрали 300 покупателей.

Всего с января по октябрь 2022 года украинцы приобрели и поставили на учет 30,9 тыс. новых легковых автомобилей, что на 63% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Напомним

Известный автоблогер, волонтер и президент ОО «Киев автомобильный» Алексей Мкртчян рассказал, как быстро заправить авто на АЗК во время воздушной тревоги, когда в этом есть критическая необходимость.

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