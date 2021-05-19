Українці вибороли медаль чемпіонату "ABAF" з гірського бігу

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У квітні Сергій Попов і Дмитро Пожевілов виграли в Києві командне "срібло" чемпіонату Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF) з марафону, а менше ніж через місяць Попов разом з Олександром Ченікалом і Богданом Добранським піднявся на третю сходинку п’єдесталу на чемпіонаті ABAF з гірського бігу.

12000 метрів горами Румунії найшвидше з українців подолав Ченікало й з результатом 1:02:09,00 год. замкнув вісімку найсильніших. Слідом за ним фінішував Добранський (1:02:49,57 год). А Сергій Попов посів 15-те місце (1:07:39,06 год). Чемпіоном ABAF з гірського бігу став словенець Тімотей Бекан (57:22,85 хв).

Жінки також долали 12000 метрів. Переможницею чемпіонату стала румунка Моніка Мадаліна Флореа (1:06:01,24 год). Дві українки фінішували в десятці найсильніших. Поліна Захарова була сьомою (1:16:40,01 год), а Юлія Тарасова, яка в квітні, як і Попов, змагалася в рамках чемпіонату ABAF з марафону, в Румунії стала десятою (1:19:45,42 год).

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Українські стрибунки у висоту отримали перемогу на чемпіонаті Європи.