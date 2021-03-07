Українські стрибунки у висоту отримали перемогу на чемпіонаті Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. На чемпіонаті Європи з легкої атлетики відбувся фінал в секторі для стрибків у висоту серед жінок, передає УНН з посиланням на ФЛАУ.
Деталі
У фіналі чемпіонату Європи в приміщенні змагалися лідер світового сезону, срібна призерка чемпіонату світу 2019, рекордсменка світу серед юнкорів Ярослава Магучіх, срібна призерка чемпіонату світу 2017, дворазова і чинна медалістка зимових чемпіонатів континенту Юлія Левченко та дворазова срібна призерка чемпіонатів Європи серед молоді Ірина Геращенко.
Левченко посіла четверту позицію з результатом 194 см, поступившись третім місцем фінці Еллі Юннілі (196 см). Натомість рівних не було Магучіх із результатом в 2 метри, а “срібло” в активі Геращенко — 1,98 м.
Доповнення
Магучіх стала наймолодшою чемпіонкою зимових континентальних першостей зі стрибків у висоту серед жінок, здобувши “золото” у віці 19 років 169 днів. Попередній рекорд належав румунці Аліні Астафей, котра виграла зимову континентальну першість 1989 року у віці 19 років 256 днів.