Украинцы завоевали медаль чемпионата "ABAF" по горному бегу
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Украинские спортсмены завоевали медаль на чемпионате Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) по горному бегу. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ, передает УНН.
Детали
В апреле Сергей Попов и Дмитрий Пожевилов выиграли в Киеве командное “серебро” чемпионата Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) по марафону, а меньше чем через месяц Попов вместе с Александром Ченикалом и Богданом Добранським поднялся на третью ступеньку пьедестала на чемпионате ABAF из горного бега.
12 тысяч метров горами Румынии быстрее с украинцем преодолел Ченикало и с результатом 1:02:09.00 ч. замкнул восьмерку сильнейших. Вслед за ним финишировал Добранський (1:02:49,57 ч). А Сергей Попов занял 15-е место (1:07:39,06 ч). Чемпионом ABAF по горному бегу стал словенец Тимотей Бекан (57:22,85 мин).
Женщины также преодолевали 12 тысяч метров. Победительницей чемпионата стала румынка Моника Мадалина Флореа (1:06:01,24 ч). Две украинки финишировали в десятке сильнейших. Полина Захарова была седьмой (1:16: 40,01 ч), а Юлия Тарасова, которая в апреле, как и Попов, соревновалась в рамках чемпионата ABAF по марафону, в Румынии стала десятой (1:19:45,42 ч).
Напомним
Украинские прыгуньи в высоту получили победу на чемпионате Европы.