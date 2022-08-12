Українці в Румунії: куди звертатися по допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Наразі в Румунії офіційно перебуває близько 50 тисяч українських біженців, повідомляє УНН з посиланням на відкриту статистичну інформацію.
Публікуємо для вас контактну інформацію основних організацій, які надають допомогу на українцям в Румунії.
Для отримання додаткової інформації:
CNRR (УВКБ ООН Румунська національна рада у справах біженців) - (+40) 730 073 170
UNHCR (Агентство ООН у справах біженців) - 021 201 7873 /+40723653651
IOM Romania (Міжнародна організація з міграції (МОМ)) - 021 210 3050
Румунський Червоний Хрест - 0374 415 000
Національна лінія боротьби з торгівлею людьми в Румунії - 0 800 800 678 / +4021.313.31.00
Гаряча лінія прикордонної поліції Румунії українською мовою - +40219590
Національне Агентство Рівних Можливостей для Жінок та Чоловіків – телефон допомоги жертвам домашнього та сексуального насильства - +40 800 500 333
Безкоштовну національну гарячу лінію з питань протидії торгівлі людьми та консультації для мігрантів - 527 (дзвінки з України)
Geeks for Democracy Колл-центр Солідарність - +40 377 300 300 (Румунська, англійська, російська, українська)
Медичне забезпечення
Telios Care (Румунія)
Біженці в Україні можуть телефонувати за безкоштовною медичною консультацією українською мовою: +40 373 787 805.
Medicover / Медікавер
Безкоштовні педіатричні консультації та спостереження за вагітністю для матерів-біженців з України: +40 219 896.
Sens Pozitiv
Лікування або послуги з ВІЛ для тих, хто приїжджає з України: +40 744 682 225
Підтримка дітей
Організація Врятуйте дітей
Kерівництво та інформація щодо захисту дітей з України: +40 744 300 476
(працює з 9.00 до 17.00 з понеділка по п'ятницю, румунською, українською та англійською мовами.) / [email protected]
Для отримання підтримки, запитів на розміщення та інформації про умови проживання в Румунії:
Генеральної інспекції з питань імміграції (Дирекція міграційної служби муніципалітету Бухареста): 021 414 4494
Консультації та інформація в містах Румунії:
Брашов, Румунія
Гаряча лінія для громадян України, які прибули або збираються прибути в Брашов (RO, UA, RU): +40 371 784 071
Сібіу, Румунія
TelVerde міської ради Сібіу, через відділ соціальної допомоги: +40 800 811 822
Тімішоара, РумуніяКолл-центр Тімішоари Мерія: +40 356 993
Ясси, Румунія
Колл-центр для українців, які шукають роботу: +40 759 479 303/[email protected]