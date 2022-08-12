Українці в Румунії: куди звертатися по допомогу

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 62916 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 71604 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 82839 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 88139 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 98612 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 151553 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71184 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 151586 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109924 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69488 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.5м/с
51%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 21383 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 22998 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

14 квітня, 16:26 • 24195 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

14 квітня, 16:58 • 13285 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 14170 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 62916 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 151554 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 175256 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 151586 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262833 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96568 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99159 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43730 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47117 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61710 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Українці в Румунії: куди звертатися по допомогу

Київ • УНН

 • 1018110 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Наразі в Румунії офіційно перебуває близько 50 тисяч українських біженців, повідомляє УНН з посиланням на відкриту статистичну інформацію.

Українці в Румунії: куди звертатися по допомогу

Публікуємо для вас контактну інформацію основних організацій, які надають допомогу на українцям в Румунії.

Для отримання додаткової інформації:

CNRR (УВКБ ООН Румунська національна рада у справах біженців) - (+40) 730 073 170

UNHCR (Агентство ООН у справах біженців) - 021 201 7873 /+40723653651

IOM Romania (Міжнародна організація з міграції (МОМ)) - 021 210 3050

Румунський Червоний Хрест - 0374 415 000

Національна лінія боротьби з торгівлею людьми в Румунії - 0 800 800 678 / +4021.313.31.00

Гаряча лінія прикордонної поліції Румунії українською мовою - +40219590

Національне Агентство Рівних Можливостей для Жінок та Чоловіків – телефон допомоги жертвам домашнього та сексуального насильства - +40 800 500 333

Безкоштовну національну гарячу лінію з питань протидії торгівлі людьми та консультації для мігрантів - 527 (дзвінки з України)

Geeks for Democracy Колл-центр Солідарність - +40 377 300 300 (Румунська, англійська, російська, українська)

Медичне забезпечення

Telios Care (Румунія)
Біженці в Україні можуть телефонувати за безкоштовною медичною консультацією українською мовою: +40 373 787 805.

Medicover / Медікавер
Безкоштовні педіатричні консультації та спостереження за вагітністю для матерів-біженців з України: +40 219 896.

Sens Pozitiv
Лікування або послуги з ВІЛ для тих, хто приїжджає з України: +40 744 682 225

Підтримка дітей

Організація Врятуйте дітей
Kерівництво та інформація щодо захисту дітей з України: +40 744 300 476
(працює з 9.00 до 17.00 з понеділка по п'ятницю, румунською, українською та англійською мовами.) / [email protected]

Для отримання підтримки, запитів на розміщення та інформації про умови проживання в Румунії:
Генеральної інспекції з питань імміграції (Дирекція міграційної служби муніципалітету Бухареста): 021 414 4494

Консультації та інформація в містах Румунії:

Брашов, Румунія
Гаряча лінія для громадян України, які прибули або збираються прибути в Брашов (RO, UA, RU): +40 371 784 071

Сібіу, Румунія
TelVerde міської ради Сібіу, через відділ соціальної допомоги: +40 800 811 822

Тімішоара, РумуніяКолл-центр Тімішоари Мерія: +40 356 993

Ясси, Румунія
Колл-центр для українців, які шукають роботу: +40 759 479 303/[email protected]

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Наші за кордоном
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,500.10
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.06
Ethereum
$1,619.66