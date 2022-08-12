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Украинцы в Румынии: куда обращаться за помощью

Киев • УНН

 • 1018106 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. В настоящее время в Румынии официально находится около 50 тысяч украинских беженцев, сообщает УНН со ссылкой на открытую статистическую информацию.

Украинцы в Румынии: куда обращаться за помощью

Публикуем для вас контактную информацию основных организаций, оказывающих помощь украинцам в Румынии.

Для получения дополнительной информации:

CNRR (УВКБ ООН Румынский национальный совет по делам беженцев) - (+40) 730 073 170

UNHCR (Агентство ООН по делам беженцев) – 021 201 7873 /+40723653651

IOM Romania (Международная организация по миграции (МОМ)) – 021 210 3050

Румынский Красный Крест – 0374 415 000

Национальная линия борьбы с торговлей людьми в Румынии – 0 800 800 678/+4021 313 31 00

Горячая линия пограничной полиции Румынии на украинском языке - +40219590

Национальное Агентство Ровных Возможностей для Женщин и Мужчин – телефон помощи жертвам домашнего и сексуального насилия - +40 800 500 333

Бесплатная национальная горячая линия по противодействию торговле людьми и консультации для мигрантов - 527 (звонки из Украины)

Geeks for Democracy Колл-центр Солидарность - +40 377 300 300 (Румынский, английский, русский, украинский)

Медицинское обеспечение

Telios Care (Румыния)
Беженцы в Украине могут звонить по бесплатной медицинской консультации на украинском языке: +40 373 787 805.

Medicover / Медикавер
Бесплатные педиатрические консультации и наблюдение за беременностью для матерей-беженцев из Украины: +40 219 896.

Sens Pozitiv
Лечение или услуги по ВИЧ для тех, кто приезжает из Украины: +40 744 682 225

Поддержка детей

Организация Спасите детей
Руководство и информация по защите детей из Украины: +40 744 300 476
(работает с 9.00 до 17.00 с понедельника по пятницу, на румынском, украинском и английском языках.) / suportucraina@ salvaticopiii.ro

Для получения поддержки, запросов на размещение и информации об условиях проживания в Румынии:
Генеральной инспекции по иммиграции (Дирекция миграционной службы муниципалитета Бухареста): 021 414 4494

Консультации и информация в городах Румынии:

Брашов, Румыния
Горячая линия для граждан Украины, прибывших или собирающихся прибыть в Брашов (RO, UA, RU): +40 371 784 071

Сибиу, Румыния
TelVerde городского совета Сибиу, через отдел социальной помощи: +40 800 811 822

Тимишоара, РумынияКолл-центр Тимишоары Мэрия: +40 356 993

Яссы, Румыния
Колл-центр для украинцев, которые ищут работу: +40 759 479 303/[email protected]

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