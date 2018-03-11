Українці в перший день Кубка Європи-2018 з метань виграли дві медалі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У 1-й день змагань Кубка Європи-2018 з метань українські атлети виграли дві медалі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національний олімпійський комітет України (НОК) Twitter.
“Володимир Мисливчук став другим з метання молота серед молоді (71,16м), Аліна Шух посіла 3-є місце з метання списа серед молоді (55,02м) Молодці! Вітаємо!” — йдеться у твіті організації.
Нагадаємо, українська легкоатлетка Шух тріумфувала на турнірі в Таллінні.
У 1-й день змагань Кубка Європи-2018 з метань українські атлети виграли дві медалі:
Володимир Мисливчук став другим з метання молота серед молоді (71,16м)
Аліна Шух посіла 3-є місце з метання списа серед молоді (55,02м)
Молодці! Вітаємо!
Інформація та фото-@ukrathletic pic.twitter.com/Kqw8oIT84n
— НОК України (@OlympicUA) 11 березня 2018 р.