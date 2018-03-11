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Українці в перший день Кубка Європи-2018 з метань виграли дві медалі

Київ • УНН

 • 8531 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. У 1-й день змагань Кубка Європи-2018 з метань українські атлети виграли дві медалі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національний олімпійський комітет України (НОК) Twitter.

“Володимир Мисливчук став другим з метання молота серед молоді (71,16м), Аліна Шух посіла 3-є місце з метання списа серед молоді (55,02м) Молодці! Вітаємо!” — йдеться у твіті організації.

Нагадаємо, українська легкоатлетка Шух тріумфувала на турнірі в Таллінні.

 У 1-й день змагань Кубка Європи-2018 з метань українські атлети виграли дві медалі:
Володимир Мисливчук став другим з метання молота серед молоді (71,16м)
Аліна Шух посіла 3-є місце з метання списа серед молоді (55,02м)

Молодці! Вітаємо!

Інформація та фото-@ukrathletic pic.twitter.com/Kqw8oIT84n

— НОК України (@OlympicUA) 11 березня 2018 р.

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