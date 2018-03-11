Украинцы в первый день Кубка Европы-2018 по метаниям выиграли две медали
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В 1-й день соревнований Кубка Европы-2018 по метаниям украинские атлеты выиграли две медали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины (НОК)в Twitter.
"Владимир Мисливчук стал вторым по метанию молота среди молодежи (71,16м), Алина Шух заняла третье место по метанию копья среди молодежи (55,02м). Молодцы! Поздравляем!"- говорится в твите организации.
Напомним, украинская легкоатлетка Шух победила на турнире в Таллинне.
В 1-й день соревнований Кубка Европы-2018 по метаниям украинские атлеты выиграли две медали:
Владимир Мисливчук стал вторым по метанию молота среди молодежи (71,16м)
Алина Шух заняла третье место по метанию копья среди молодежи (55,02м)
Молодцы! Поздравляем!
Информация и фото @ukrathletic pic.twitter.com/Kqw8oIT84n
- НОК Украины (@OlympicUA) 11 марта 2018