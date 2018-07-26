Українці оформили майже 10 мільйонів біометричних паспортів
Київ • УНН
КИІВ. 26 липня. УНН. На сьогодні в Україні не має черг на виготовлення біометричних закордонних паспортів. Починаючи з січня 2015 року, в Україні було оформлено близько 9,5 млн біометричних паспортів для виїзду за кордон і майже 2 млн ID-карток. Про це сьогодні під час брифінгу заявив голова Державної міграційної служби Максим Соколюк, передає УНН.
"Станом на сьогоднішній ранок в Україні ніяких черг на виготовлення та персоналізацію документів вже немає, і всі громадяни отримують документи вчасно", - заявив він.
Загалом, за його словами, починаючи з січня 2015 року, в Україні було оформлено близько 9,5 млн біометричних паспортів для виїзду за кордон і майже 2 млн ID-карток.
Також, за словами Соколюка, сьогодні спостерігається невелике зменшення попиту на виготовлення біометричних закордонних паспортів.
Також немає і черг на видачу документів.
"Ми прогнозуємо, що попит буде залишатися на такому ж рівні", - зазначив Соколюк.
Як повідомляв УНН, українці стали менше подорожувати до Росії.