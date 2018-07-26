Украинцы оформили почти 10 млн биометрических паспортов

"По состоянию на сегодняшнее утро в Украине никаких очередей на изготовление и персонализацию документов уже нет, и все граждане получают документы вовремя", - заявил он.

В целом, по его словам, начиная с января 2015 года, в Украине было оформлено около 9,5 млн биометрических паспортов для выезда за границу и почти 2 млн ID-карточек.



Также, по словам Соколюка, сегодня наблюдается небольшое уменьшение спроса на изготовление биометрических загранпаспортов.



Также нет и очередей на выдачу документов.

"Мы прогнозируем, что спрос будет оставаться на таком же уровне", - отметил Соколюк.



Как сообщал УНН, украинцы стали меньше путешествовать в Россию.