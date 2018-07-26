Украинцы оформили почти 10 млн биометрических паспортов
Киев • УНН
Киив. 26 июля. УНН. На сегодня в Украине нет очередей на изготовление биометрических загранпаспортов. Начиная с января 2015 года, в Украине было оформлено около 9,5 млн биометрических паспортов для выезда за границу и почти 2 млн ID-карточек. Об этом сегодня во время брифинга заявил председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк, передает УНН.
"По состоянию на сегодняшнее утро в Украине никаких очередей на изготовление и персонализацию документов уже нет, и все граждане получают документы вовремя", - заявил он.
В целом, по его словам, начиная с января 2015 года, в Украине было оформлено около 9,5 млн биометрических паспортов для выезда за границу и почти 2 млн ID-карточек.
Также, по словам Соколюка, сегодня наблюдается небольшое уменьшение спроса на изготовление биометрических загранпаспортов.
Также нет и очередей на выдачу документов.
"Мы прогнозируем, что спрос будет оставаться на таком же уровне", - отметил Соколюк.
Как сообщал УНН, украинцы стали меньше путешествовать в Россию.