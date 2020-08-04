Українську модель жорстоко побили у Туреччині: у МВС відреагували

“За дорученням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова провів зустріч з заступником посла Туреччини в Україні — пані Букет Кабакджи та передав їй звернення з приводу жорстокого побиття громадянки України Дарії Кирилюк, яка була по звірячому побита в турецькому місті Чешме разом з ще трьома жінками”, — написав Геращенко.

Також він наголосив, що у МВС розраховують на об’єктивне, прозоре та швидке розслідування та притягнення винних до відповідальності.

Додамо, що Кирилюк написала на своїй сторінці в Instagram, що на них напала охорона пляжу Момо.

“На нас напала охорона безпеки на пляжі Момо (Чешме, Туреччина). Чотири дівчини були побиті (включно зі мною) і хлопці сильно постраждали. Ми дали поліції детальні відомості”, — написала Кирилюк.

Нагадаємо, у жінки, яку побили в потязі “Маріуполь-Київ”, погіршився стан здоров’я.