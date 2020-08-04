Українську модель жорстоко побили у Туреччині: у МВС відреагували
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У турецькому місті Чешме була по звірячому побита українська модель Дар'я Кирилюк разом ще з трьома жінками. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко передав заступнику посла Туреччини в Україні - пані Букет Кабакджи звернення з приводу жорстокого побиття. Про це Геращенко повідомив на своїй сторінці в Fаcebook, передає УНН.
“За дорученням міністра внутрішніх справ Арсена Авакова провів зустріч з заступником посла Туреччини в Україні — пані Букет Кабакджи та передав їй звернення з приводу жорстокого побиття громадянки України Дарії Кирилюк, яка була по звірячому побита в турецькому місті Чешме разом з ще трьома жінками”, — написав Геращенко.
Також він наголосив, що у МВС розраховують на об’єктивне, прозоре та швидке розслідування та притягнення винних до відповідальності.
Додамо, що Кирилюк написала на своїй сторінці в Instagram, що на них напала охорона пляжу Момо.
“На нас напала охорона безпеки на пляжі Момо (Чешме, Туреччина). Чотири дівчини були побиті (включно зі мною) і хлопці сильно постраждали. Ми дали поліції детальні відомості”, — написала Кирилюк.
I don’t wanna keep quiet and tell the story what happened to me, my boyfriend and our group. We were attacked by the security of Momo Beach( Çeşme, Turkey). Four girls were punched on the face (including me) and the guys were badly hurt. We gave police detailed reports. We should not turn a blind eye to what happened and stop #stoptheviolenceagainstwomen Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı'nın (Çeşme, Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Dört kız (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı raporlar verdik. Olanlara kör bir göz çevirip durmamalıyız #stoptheviolenceagainstwomen #metoo @momodalyan @milliyetcomtr @hurriyetkelebek @hurriyetcomtr @sabah @takvim Я не хочу молчать и рассказывать историю, что случилось со мной, моим парнем и нашей группой. На нас напала служба безопасности пляжа Момо (Чешме, Турция). Четыре девушки были избиты по лицу (включая меня), и парни сильно пострадали. Мы дали полиции подробные отчеты. Мы не должны закрывать глаза на то, что произошло! #challengeaccepted
Нагадаємо, у жінки, яку побили в потязі “Маріуполь-Київ”, погіршився стан здоров’я.