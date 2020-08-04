У жінки, яку побили в потязі "Маріуполь-Київ", погіршився стан здоров’я

“Сьогодні вдень після обезболів щелепа менш боліла, але потім стало гірше. Зараз лише мугикаю. Дуже погано. Голова болить. Потрібно ще вколоти обезбол, але лікарі радять то зробити пізніше, томущо можна нашкодити організму.

Я четвертий день в такому стані і досі мені не оглянули мого носа, який просто тріщить від болю. І синці під очима — то факт, що з носом не все гаразд. Ще у мене не все гаразд з правим вухом. Нападник зірвав сирежки, а коли бив — зламав його. Обезбол допомагає, але тимчасово притупити ввесь біль”, — написала Лугова.

За її словами, зловмисник продумав кожну деталь нападу.

“Я вас запевняю, він усвідомлено все робив! Він продумав кожну деталь! То не псих, то маніяк, якому я сподіваюсь так легко це не минеться!

Він усвідомлено переніс речі зі свого купе до нашого, коли я з сином переховувались у провідниці. Він рився в моїх речах, забрав гроші, мій паспорт і почав говорити начальнику поїзду і провідникам, що знає мене. Він вивчив усі мої дані і впевнено розповідав хто я, як звати, якого року народження, де прописана, і в це повірили усі! Мені казали, щоб я пішла і поговорила з ним! Уявіть!

І потім уже в поліції, після того як він сам пропонував хабаря моєму чоловікові, але потерпів фіаско, він прийняв провину! Психічно хвора людина не буде того робити! Психічно хвора людина не буде прораховувати декілька кроків наперед!”.

Нагадаємо, раніше Анастасія Лугова опублікувала у себе на сторінці у Facebook пост щодо обставин нападу і спробу згвалтування з боку чоловіка у купе поїзда “Маріуполь-Київ”. Пізніше УНН повідомляв, що згодом тричі судимого нападника затримали.