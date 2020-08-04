У женщины, которую избили в поезде "Мариуполь-Киев", ухудшилось состояние здоровья

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КИЕВ. 4 августа. УНН. Анастасия Луговая, на которую напал и хотел изнасиловать мужчина в поезде “Мариуполь-Киев”, рассказала об ухудшении состояния своего здоровья. Об этом женщина рассказала на своей странице в Instagram, передает УНН.

“Сегодня днем после обезболивания челюсть меньше болела, но потом стало хуже. Сейчас только мурлыкаю. Очень плохо. Голова болит. Нужно еще уколоть обезбол, но врачи советуют это сделать позже, потому что можно навредить организму.

Я четвертый день в таком состоянии до сих пор мне не осмотрели мой нос, который просто трещит от боли. И синяки под глазами — это факт, что с носом не все в порядке. Еще у меня не все в порядке с правым ухом. Нападающий сорвал серьги, а когда бил — сломал его. Обезбол помогает, но временно притупляет всю боль”, — написала Луговая.

По ее словам, злоумышленник продумал каждую деталь нападения.

“Я вас уверяю, он осознанно все делал! Он продумал каждую деталь! Это не псих, маньяк, которому я надеюсь так легко это не обойдется!

Он осознанно перенес вещи из своего купе в наше, когда я с сыном скрывались у проводницы. Он рылся в моих вещах, забрал деньги, мой паспорт и начал говорить начальнику поезда и проводникам, что знает меня. Он изучил все мои данные и уверенно рассказывал кто я, как зовут, какого года рождения, где прописана, и в это поверили все! Мне говорили, чтобы я пошла и поговорила с ним! Представьте!

И потом уже в полиции, после того как он сам предлагал взятки моему мужу, но потерпел фиаско, он принял вину! Психически больной человек не будет этого делать! Психически больной человек не будет просчитывать несколько шагов вперед!”.

Напомним, ранее Анастасия Луговая опубликовала у себя на странице в Facebook пост об обстоятельствах нападения и попытке изнасилования со стороны мужчины в купе поезда “Мариуполь-Киев”. Позже УНН сообщал, что впоследствии трижды судимого нападающего задержали.

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