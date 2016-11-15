Українську біатлоністку О.Абрамову дискваліфікували на рік через допінг
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Міжнародний союз біатлоністів відсторонив від змагань на один рік українську біатлоністку Ольгу Абрамову через виявлений у пробах мельдоній. Про це повідомляє IBU, передає УНН.
У пробі біатлоністки, наданій 10 січня 2016 року, було виявлено мельдоній, який був внесений до списку заборонених 1 січня 2016 року. Як зазначається, концентрація мельдонію у пробі О.Абрамовох становить 7,3 мкг/мл.
О.Абрамову відсторонили від участі у змаганнях на один рік, тож період її попередньої тимчасової дискваліфікації буде подовжено. Біатлоністка зможе повернутись до змагань 4 лютого 2017 року.
Усі результати, здобуті О.Абрамовою з 10 січня до 3 лютого 2016 року будуть анульовані, з позбавленням усіх медалей, очок та призів. Також біатлоністка має сплатити 2 тис. євро компенсації.
Водночас, зазначимо, у Федерації біатлону України впевнені, що вини О.Абрамової немає і після вивчення всіх документів федерація розглядає можливість подати апеляцію до Спортивного арбітражного суду в Лозанні.
У федерації наголосили, що незалежні дослідження з виведення мельдонію з організму, проведені на замовлення WADA ще не завершені, але попередні дослідження показали, що мельдоній може виводитися протягом досить довгого часу - 120 днів і більше.
Як повідомляв УНН, 9 лютого українська біатлоністка Ольга Абрамова отримала тимчасову дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.