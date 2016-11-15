Украинскую биатлонистку О.Абрамову дисквалифицировали на год за допинг

В пробе биатлонистки, предоставленной 10 января 2016 года, было обнаружено мельдоний, который был внесен в список запрещенных 1 января 2016 года. Как отмечается, концентрация мельдонию в пробе О.Абрамовой составляет 7,3 мкг / мл.

О.Абрамову отстранили от участия в соревнованиях на один год, поэтому период предыдущей временной дисквалификации будет продлен. Биатлонистка сможет вернуться к соревнованиям 4 февраля 2017 года.

Все результаты, полученные О.Абрамовою с 10 января по 3 февраля 2016 года будут аннулированы с лишением всех медалей, очков и призов. Также биатлонистка должен заплатить 2 тыс. евро компенсации.

В то же время, отметим, в Федерации биатлона Украины уверены, что вины О.Абрамовой нет и после изучения всех документов федерация рассматривает возможность подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

В федерации отметили, что независимые исследования по выводу мельдонию из организма, проведенные по заказу WADA еще не завершены, но предыдущие исследования показали, что мельдоний может выводиться в течение достаточно долгого времени - 120 дней и более.

Как сообщал УНН, 9 февраля украинская биатлонистка Ольга Абрамова получила временную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.