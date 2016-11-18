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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Українського військового поранено на Луганщині

Українського військового поранено на Луганщині

Київ • УНН

 • 7841 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Одного українського військовослужбовця поранено на Луганщині внаслідок обстрілів бойовиків, передає УНН з посиланням на прес-службу Луганської ОДА.

Як зазначається, протягом минулої доби з використанням важкого озброєння, забороненого мінського домовленостями, бойовики здійснили 17 обстрілів по території області.

"Внаслідок обстрілів російсько-терористичних військ зазнав поранення наш український захисник Луганщини", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що найбільша активність бойовиків спостерігалася в районі Попаснянського, Новоайдарського та Станично-Луганського районів.

"Так, з ранку до вечора із застосуванням мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем, стрілецької зброю тричі обстріляні села Кримське та Новозванівка. Під Новоолександрівкою використовувалися великокаліберні кулемети", - додали в ОДА.

Також, за даними адміністрації, пізно ввечері з БМП, великокаліберних кулеметів чотири рази відкривався вогонь по позиціях сил АТО поблизу смт Станиця Луганська. Села Новоолександрівка, Малинове, Золоте, Катериновка опинилися під обстрілами з мінометів 82-го калібру, а Троїцьке – з 122-мм артилерійських установок.

"Сили АТО були вимушені відкрити вогонь у відповідь, щоб примусити замовкнути ворожу артилерію", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, з 17 на 18 листопада, у зоні АТО зафіксовано 40 ворожих обстрілів.

Українські Національні Новини

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