Українського військового поранено на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Одного українського військовослужбовця поранено на Луганщині внаслідок обстрілів бойовиків, передає УНН з посиланням на прес-службу Луганської ОДА.
Як зазначається, протягом минулої доби з використанням важкого озброєння, забороненого мінського домовленостями, бойовики здійснили 17 обстрілів по території області.
"Внаслідок обстрілів російсько-терористичних військ зазнав поранення наш український захисник Луганщини", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що найбільша активність бойовиків спостерігалася в районі Попаснянського, Новоайдарського та Станично-Луганського районів.
"Так, з ранку до вечора із застосуванням мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем, стрілецької зброю тричі обстріляні села Кримське та Новозванівка. Під Новоолександрівкою використовувалися великокаліберні кулемети", - додали в ОДА.
Також, за даними адміністрації, пізно ввечері з БМП, великокаліберних кулеметів чотири рази відкривався вогонь по позиціях сил АТО поблизу смт Станиця Луганська. Села Новоолександрівка, Малинове, Золоте, Катериновка опинилися під обстрілами з мінометів 82-го калібру, а Троїцьке – з 122-мм артилерійських установок.
"Сили АТО були вимушені відкрити вогонь у відповідь, щоб примусити замовкнути ворожу артилерію", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, з 17 на 18 листопада, у зоні АТО зафіксовано 40 ворожих обстрілів.