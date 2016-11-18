Украинский военный ранен в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Один украинский военнослужащий ранен в Луганской области в результате обстрелов боевиков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.
Как отмечается, за прошедшие сутки с использованием тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностям, боевики совершили 17 обстрелов по территории области.
"В результате обстрелов российско-террористических войск получил ранение наш украинский защитник Луганской области", - говорится в сообщении.
Указано, что наибольшая активность боевиков наблюдалась в районе Попаснянского, Новоайдарского и Станично-Луганского районов.
"Так, с утра до вечера с применением минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем, стрелкового оружия трижды обстреляны села Крымское и Новозвановка. В Новоалександровке использовались крупнокалиберные пулеметы", - добавили в ОГА.
Также, по данным администрации, поздно вечером из БМП, крупнокалиберных пулеметов четыре раза открывался огонь по позициям сил АТО вблизи пгт Станица Луганская. Села Новоалександровка, Малиновое, Золотое, Катериновка оказались под обстрелами из минометов 82-го калибра, а Троицкое - из 122-мм артиллерийских установок.
"Силы АТО были вынуждены открыть огонь, чтобы заставить замолчать вражескую артиллерию", - сказано в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, с 17 на 18 ноября, в зоне АТО зафиксировано 40 вражеских обстрелов.