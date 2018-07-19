Український захисник "Зорі" продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччині

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Луганська "Зоря" та турецький ФК "Коньяспор" узгодили трансфер українського захисника Євгена Опанасенка до стану клубу турецької Суперліги, передає УНН з посиланням на сайти команд.

Контракт із турецькою стороною розрахований на два роки з можливістю пролонгації на один сезон. За інформацією ресурсу Transfermarkt перехід футболіста обійшовся "Коньяспору" в 1 млн євро.

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"Зоря" залишається дуже важливим клубом в моєму серці. Саме звідси я зробив крок в інший чемпіонат і сподіваюся, що цей крок був правильним. З "Зорею" я виграв перші медалі, брав участь в Єврокубках. Атмосфера і колектив тут просто приголомшливі", - наголосив Опанасенко.

Додамо, що у минулому сезоні "Коньяспор" зайняв 15 місце в елітному чемпіонаті Туреччини, тільки на 3 очки відірвавшись від зони вильоту.

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