Украинский защитник "Зари" продолжит карьеру в чемпионате Турции

Контракт с турецкой стороной рассчитан на два года с возможностью пролонгации на один сезон. По информации ресурса Transfermarkt переход футболиста обошелся “Коньяспору” в 1 млн евро.

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“Заря” остается очень важным клубом в моем сердце. Отсюда я сделал шаг в другой чемпионат и надеюсь, что этот шаг был правильным. С “Зарей” я выиграл первые медали, участвовал в еврокубках. Атмосфера и коллектив здесь просто потрясающие“, - подчеркнул Опанасенко.

Добавим, что в прошлом сезоне “Коньяспор” занял 15 место в элитном чемпионате Турции, только на 3 очка оторвавшись от зоны вылета.