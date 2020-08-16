Український волейболіст прийняв російське громадянство

Пашицький розповів стосовно причин свого рішення, назвавши себе більше росіянином.

“Я не раз говорив в інтерв’ю раніше, що відчуваю себе росіянином. У мене багато родичів в Росії по маминій лінії. Звичайно, дуже радий тому факту, що нарешті офіційно став громадянином Російської Федерації. Чи готовий я виступати за збірну Росії? Це було б справжньою казкою. Якщо раптом отримаю виклик — приїду в розташування національної команди на перший поклик”, — зізнався Пашицький.

Варто відзначити, що 32-річний волейболіст народився у Києві, але велику частину життя провів у Ризі. Виступав за естонський “Пярну”, “Селвер” Таллін, французький “Канн” три польскі клуби та два російські.