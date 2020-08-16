Украинский волейболист принял российское гражданство
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Рожденный в столице Украины центральный блокирующий волейбольного клуба “Зенит” (Санкт-Петербург) Дмитрий Пашицкий получил паспорт гражданина РФ, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Пашицький рассказал о причинах своего решения, назвав себя больше русским.
“Я не раз говорил в интервью раньше, что чувствую себя русским. У меня много родственников в России по маминой линии. Конечно, очень рад тому факту, что наконец-то официально стал гражданином Российской Федерации. Готов ли я выступать за сборную России? Это было бы настоящей сказкой. Если вдруг получу вызов — приеду в расположение национальной команды по первому зову”, — признался Пашицький.
Стоит отметить, что 32-летний волейболист родился в Киеве, но большую часть жизни провел в Риге. Выступал за эстонский “Пярну”, “Селвер” Таллин, французский “Канн” три польские клубы и два российских.