Український тенісист вийшов до чвертьфіналу змагань у Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Український тенісист Олексій Крутих пробився до чвертьфінального етапу змагань категорії ITF, що проходить в Анталії (Туреччина), передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.
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У матчі другого кола ґрунтового турніру українець переграв представника Північних Маріанських островів Коліна Сінклера – 6:2, 6:4.
Наступним суперником нашого співвітчизника стане другий сіяний - Йерун Ваннесте з Бельгії.
Варто нагадати
Катерина Козлова стала переможницею кваліфікації на турнірі WTA-1000 у Мадриді.