Теніс: Козлова стала переможницею кваліфікації на турнірі WTA-1000 у Мадриді
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Українська тенісистка Катерина Козлова успішно подолала кваліфікаційний бар'єр на турнірі WTA-1000 "Mutua Madrid Open", що проходить у Мадриді, повідомляє УНН з посиланням на сайт Жіночої тенісної асоціації.
Що відомо
Козлова виграла другий матч у кваліфікації турніру й пройшла до основи змагань. Сьогодні вона здолала 23-ю сіяну Зарину Діяс із Казахстану – 6:4, 6:4.
Деталі
У першому сеті українка поступалася 1:4, але зібралася і виграла поспіль п'ять геймів.
Примітно, що це був всього лише третій матч, який Козлова провела в цьому сезоні.
Доповнення
Наша Марта Костюк не змогла пройти фінал кваліфікації, поступившись першій сіяній Анастасії Севастовій із Латвії (54 у світі) – 1:6, 5:7.