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Теніс: Козлова стала переможницею кваліфікації на турнірі WTA-1000 у Мадриді

Теніс: Козлова стала переможницею кваліфікації на турнірі WTA-1000 у Мадриді

Київ • УНН

 • 16974 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Українська тенісистка Катерина Козлова успішно подолала кваліфікаційний бар'єр на турнірі WTA-1000 "Mutua Madrid Open", що проходить у Мадриді, повідомляє УНН з посиланням на сайт Жіночої тенісної асоціації.

Що відомо

Козлова виграла другий матч у кваліфікації турніру й пройшла до основи змагань. Сьогодні вона здолала 23-ю сіяну Зарину Діяс із Казахстану – 6:4, 6:4.

Деталі

У першому сеті українка поступалася 1:4, але зібралася і виграла поспіль п'ять геймів.

Примітно, що це був всього лише третій матч, який Козлова провела в цьому сезоні.

Доповнення

Наша Марта Костюк не змогла пройти фінал кваліфікації, поступившись першій сіяній Анастасії Севастовій із Латвії (54 у світі) – 1:6, 5:7.

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