Теннис: Козлова стала победительницей квалификации на турнире WTA-1000 в Мадриде
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Козлова успешно преодолела квалификационный барьер на турнире WTA-1000 "Mutua Madrid Open", который проходит в Мадриде, сообщает УНН со ссылкой на сайт Женской теннисной ассоциации.
Что известно
Козлова выиграла второй матч в квалификации турнира и прошла в основу соревнований. Сегодня она одолела 23-ю сеяную Зарина Дияс из Казахстана - 6:4, 6:4.
Детали
В первом сете украинка уступала 1:4, но собралась и выиграла подряд пять геймов.
Примечательно, что это был всего лишь третий матч, который Козлова провела в этом сезоне.
Дополнение
Наша Марта Костюк не смогла пройти финал квалификации, уступив первой сеяной Анастасии Севастовой из Латвии (54 в мире) - 1:6, 5:7.