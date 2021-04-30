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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 74052 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 129612 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 184849 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 186729 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 271639 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 314309 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157056 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142920 просмотра

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Украинский теннисист вышел в четвертьфинал соревнований в Турции

Украинский теннисист вышел в четвертьфинал соревнований в Турции

Киев  •  УНН

 • 14080 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Украинский теннисист Алексей Крутых пробился в четвертьфинального этапа соревнований категории ITF, проходящем в Анталии (Турция), передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Детали

В матче второго круга почвенного турнира украинец переиграл представителя Северных Марианских островов Колина Синклера - 6: 2, 6: 4.

Следующим соперником нашего соотечественника будет второй сеяный - Йерун Ваннесте из Бельгии.

Стоит напомнить

Екатерина Козлова стала победительницей квалификации на турнире WTA-1000 в Мадриде.

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