Украинский теннисист вышел в четвертьфинал соревнований в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Украинский теннисист Алексей Крутых пробился в четвертьфинального этапа соревнований категории ITF, проходящем в Анталии (Турция), передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Детали
В матче второго круга почвенного турнира украинец переиграл представителя Северных Марианских островов Колина Синклера - 6: 2, 6: 4.
Следующим соперником нашего соотечественника будет второй сеяный - Йерун Ваннесте из Бельгии.
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