Український тенісист став переможцем турніру в Братиславі

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Українець Денис Молчанов і словак Ігор Зеленай виграли парний титул на великому челленджері “Peugeot Slovak Open” в Братиславі (Словаччина), повідомляє УНН із посиланням на ресурс “Великий теніс України”.

У фіналі турніру Молчанов (Україна) та Ігор Зеленай (Словаччина) обіграли дует Рамкумар Раманатан (Індія)/Андрій Василевський (Білорусь) — 6:2, 3:6, 11:9.

Зауважимо, що у поточному сезоні Молчанов і Зеленай також стали переможцями на “челленджері” в Чжухаї, Барлетта, Тунісі, Простейові і Корденонсі.

Як раніше інформував УНН, перша ракетка України і четверта ракетка світу Еліна Світоліна була обрана гравцем жовтня за підсумками голосуванням любителів тенісу на офіційному сайті WTA.

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