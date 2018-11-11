Український тенісист став переможцем турніру в Братиславі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Українець Денис Молчанов і словак Ігор Зеленай виграли парний титул на великому челленджері “Peugeot Slovak Open” в Братиславі (Словаччина), повідомляє УНН із посиланням на ресурс “Великий теніс України”.
У фіналі турніру Молчанов (Україна) та Ігор Зеленай (Словаччина) обіграли дует Рамкумар Раманатан (Індія)/Андрій Василевський (Білорусь) — 6:2, 3:6, 11:9.
Зауважимо, що у поточному сезоні Молчанов і Зеленай також стали переможцями на “челленджері” в Чжухаї, Барлетта, Тунісі, Простейові і Корденонсі.
Як раніше інформував УНН, перша ракетка України і четверта ракетка світу Еліна Світоліна була обрана гравцем жовтня за підсумками голосуванням любителів тенісу на офіційному сайті WTA.