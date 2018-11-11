Украинский теннисист стал победителем турнира в Братиславе
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украинец Денис Молчанов и словак Игорь Зеленай выиграли парный титул на большом челленджере “Peugeot Slovak Open” в Братиславе (Словакия), сообщает УНН со ссылкой на ресурс “Большой теннис Украины”.
В финале турнира Молчанов (Украина) и Игорь Зеленай (Словакия) обыграли дуэт Рамкумар Раманатан (Индия)/Андрей Василевский (Беларусь) — 6:2, 3:6, 11:9.
Заметим, что в текущем сезоне Молчанов и Зеленай также стали победителями на “Челленджер” в Чжухае, Барлетта, Тунисе, Простейови и Корденонс.
Как ранее информировал УНН, первая ракетка Украины и четвертая ракетка мира Элина Свитолина была выбрана игроком октября при итогам голосования любителей тенниса на официальном сайте WTA.