Український стрибун у висоту вдруге поспіль тріумфував на "Діамантовій лізі"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. На шостому етапі "Діамантової ліги" у Рабаті (Марокко) представники України вибороли дві нагороди, інформує УНН з посиланням на ФЛАУ.
Стрибун у висоту Богдан Бондаренко почав змагання з 2,15 метрів. Після цього так само з першої спроби подолав 2,22 м і 2,28 м. На висоту 2,33 м Бондаренко виходив уже у статусі переможця. Після першої невдалої спроби він вирішив припинити змагання.
Андрій Проценко з результатом 2,22 м посів шосте місце.
Наша Ольга Ляхова стала третьою з бігу на 800 метрів. Прискорившись на фініші, Ляхова зуміла обігнати суперниць і фінішувала третьою. При цьому українка показала найкращий час нинішнього сезону – 2:00,35 хв. Першою стала кенійка Неллі Джепкосгей (1:59,50 хв).
Зауважимо, що перемога у Рабаті стала другою поспіль для Бондаренка на етапах "Діамантової ліги" у 2019 році. Десять днів тому він виграв етап у Римі.