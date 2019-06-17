Украинский прыгун в высоту второй раз подряд победил на "Бриллиантовой лиге"

Прыгун в высоту Богдан Бондаренко начал соревнования с 2,15 метров. После этого так же с первой попытки преодолел 2,22 м и 2,28 м. На высоту 2,33 м Бондаренко выходил уже в статусе победителя. После первой неудачной попытки он решил прекратить соревнования.

Андрей Проценко с результатом 2,22 м занял шестое место.

Наша Ольга Ляхова стала третьей в беге на 800 метров. Ускорившись на финише, Ляхова сумела обогнать соперниц и финишировала третьей. При этом украинка показала лучшее время нынешнего сезона - 2:00,35 мин. Первой стала кенийка Нелли Джепкосгей (1:59,50 мин).

Заметим, что победа в Рабате стала второй подряд для Бондаренко на этапах "Бриллиантовой лиги" в 2019 году. Десять дней назад он выиграл этап в Риме.