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Український школяр здобув “бронзу” на Міжнародній олімпіаді з географії в Кореї

Український школяр здобув “бронзу” на Міжнародній олімпіаді з географії в Кореї

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Учень вінницького ліцею Андрій Марценюк здобув бронзову медаль на Міжнародній олімпіаді з географії. Загалом у ній змагалися понад 160 школярів з 43 країн світу. Фінал олімпіади та нагородження призерів відбулись сьогодні, 3 вересня 2019 року, в місті Тегу (Південна Корея), передає УНН із посиланням на пресслужбу МОН.

Під час змагання учасники виконували теоретичні та практичні завдання, де перевірялися їхні знання геосфери, гідросфери, атмосфери та мезосфери. Особливістю цьогорічної олімпіади став конкурс дослідницьких проєктів, де школярі з різних команд, а отже й різних країн, об'єднувалися для роботи над спільним завданням. У такий спосіб журі оцінювало навички командної роботи, а також вміння долати мовні бар'єри.

Загалом до складу команди від України увійшло четверо учнів з різних регіонів країни. А саме:

· Дарина Воронцова, учениця спеціалізованої школи № 17 Подільського району м. Києва;

· Анастасія Заячук, учениця Чернівецької гімназії № 4;

· Андрій Марценюк, учень Якушинецького ліцею (Вінниччина);

· Іван Феняк, учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті ім. І. Франка.

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Організатори також передбачили екскурсійну програму. Так, учасники змогли побачити цікаві місцеві природні та культурні об'єкти.

Науковим керівником української команди став доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Юліан Брайчевський.

Нагадаємо, що раніше учасники двох українських команд вибороли 9 медалей на Міжнародних олімпіадах з інформатики та астрономії.

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