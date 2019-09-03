Украинский школьник получил "бронзу" на Международной олимпиаде по географии в Корее
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Ученик винницкого лицея Андрей Марценюк получил бронзовую медаль на Международной олимпиаде по географии. Всего в ней соревновались более 160 школьников из 43 стран мира. Финал олимпиады и награждение призеров состоялось сегодня, 3 сентября 2019 года, в городе Тэгу (Южная Корея), передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.
Во время соревнования участники выполняли теоретические и практические задания, где проверялись их знания геосферы, гидросферы, атмосферы и мезосферы. Особенностью нынешней олимпиады стал конкурс исследовательских проектов, где школьники из разных команд, а следовательно и разных стран, объединялись для работы над общей задачей. Таким образом жюри оценивало навыки командной работы, а также умение преодолевать языковые барьеры.
Всего в состав команды от Украины вошли четверо учеников из разных регионов страны. А именно:
· Дарья Воронцова, ученица школы № 17 Подольского района г. Киева;
· Анастасия Заячук, ученица Черновицкой гимназии № 4,
· Андрей Марценюк, ученик Якушинецкого лицея (Винницкая область),
· Иван Феняк, ученик Львовского физико-математического лицея-интерната при Львовском национальном университете им. И. Франко.
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Организаторы также предусмотрели экскурсионную программу. Так, участники смогли увидеть интересные местные природные и культурные объекты.
Научным руководителем украинской команды стал доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Юлиан Брайчевский.
Напомним, что ранее участники двух украинских команд завоевали 9 медалей на Международных олимпиадах по информатике и астрономии.