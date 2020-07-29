Український шахіст здобув другу поспіль звитягу на турнірі "Legends of Chess"

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Львівський гросмейстер Василь Іванчук переміг Аніша Гірі з Нідерландів у восьмому матчі онлайн-супертурніру з рапіду “Legends of Chess”, передає УНН з посиланням на сайт змагань.

Українець виграв у суперника в “армагедоні” — 3:2 і, зламавши неприємну традицію — три попередніх “армагедона” на цьому змаганні Іванчук програв.

Наш земляк зберігає шостий рядок в турнірній таблиці — 11 очок, і поступається найближчому конкуренту Крамнику одним балом. Лідером є Магнус Карлсен.

Зауважимо, що у заключному, дев’ятому матчі Іванчук зустрінеться з Віші Анандом.

Нагадаємо, що вчора Іванчук обіграв Крамника.

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