Український шахіст здобув другу поспіль звитягу на турнірі "Legends of Chess"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Львівський гросмейстер Василь Іванчук переміг Аніша Гірі з Нідерландів у восьмому матчі онлайн-супертурніру з рапіду “Legends of Chess”, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
Українець виграв у суперника в “армагедоні” — 3:2 і, зламавши неприємну традицію — три попередніх “армагедона” на цьому змаганні Іванчук програв.
Наш земляк зберігає шостий рядок в турнірній таблиці — 11 очок, і поступається найближчому конкуренту Крамнику одним балом. Лідером є Магнус Карлсен.
Зауважимо, що у заключному, дев’ятому матчі Іванчук зустрінеться з Віші Анандом.
Нагадаємо, що вчора Іванчук обіграв Крамника.