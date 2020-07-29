Украинский шахматист одержал вторую подряд победу на турнире "Legends of Chess"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Львовский гроссмейстер Василий Иванчук победил Аниша Гири из Нидерландов в восьмом матче онлайн-супертурнира по рапиду “Legends of Chess”, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Украинец выиграл у соперника в “Армагеддоне” — 3:2 и, сломав неприятную традицию — три предыдущих “Армагедон” на этом соревновании Иванчук проиграл.
Наш земляк сохраняет шестую строчку в турнирной таблице — 11 очков, и уступает ближайшем конкуренту Крамнику одним баллом. Лидером является Магнус Карлсен.
Заметим, что в заключительном, девятом матче Иванчук встретится с Виши Анандом.
Напомним, что вчера Иванчук обыграл Крамника.