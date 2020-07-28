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19 березня, 18:42 • 44295 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 95839 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 100195 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 115876 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 122413 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 119384 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 154871 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125066 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124770 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123904 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Іванчук обіграв росіянина на супертурнірі "Legends of Chess"

Іванчук обіграв росіянина на супертурнірі "Legends of Chess"

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Львівський гросмейстер Василь Іванчук переміг росіянина Володимира Крамника у сьомому матчі онлайн-супертурніру з рапіду "Legends of Chess", передає УНН із посиланням на спільноту "Українські шахи".

Українець виграв три партії і лише в одній зазнав поразки - 3:1.

Після цього успіху наш земляк піднявся на шосте місце із 9 пунктами. Лідером йде Магнус Карлсен – 20, далі Ян Непомнящий – 18, Аніш Гірі – 14.

Зазначимо, що у восьмому матчі Іванчук зустрінеться з Анішем Гірі із Нідерландів.

Нагадаємо, що загалом у турнірі виступають 10 зірок шахів, які розіграють між собою призовий фонд у 150 тис. доларів.

Як повідомлялося раніше в УНН, українська шахістка пробилася у півфінал міжнародного турніру.

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