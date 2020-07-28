Іванчук обіграв росіянина на супертурнірі "Legends of Chess"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Львівський гросмейстер Василь Іванчук переміг росіянина Володимира Крамника у сьомому матчі онлайн-супертурніру з рапіду "Legends of Chess", передає УНН із посиланням на спільноту "Українські шахи".
Українець виграв три партії і лише в одній зазнав поразки - 3:1.
Після цього успіху наш земляк піднявся на шосте місце із 9 пунктами. Лідером йде Магнус Карлсен – 20, далі Ян Непомнящий – 18, Аніш Гірі – 14.
Зазначимо, що у восьмому матчі Іванчук зустрінеться з Анішем Гірі із Нідерландів.
Нагадаємо, що загалом у турнірі виступають 10 зірок шахів, які розіграють між собою призовий фонд у 150 тис. доларів.
Як повідомлялося раніше в УНН, українська шахістка пробилася у півфінал міжнародного турніру.